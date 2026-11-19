O Colégio de Engenheiros da Venezuela (CIV) apresentou esta quarta-feira as linhas gerais de um plano a 15 anos para reconstruir e reordenar o estado venezuelano de La Guaira, o mais afetado pelo duplo sismo de junho.

O plano propõe a criação de uma "Aerotrópole Litoral" e um modelo de gestão alternativo à "autoridade única", implementado pelo Executivo, com a participação de diversos setores nacionais e organizações internacionais.

"Propomos um modelo de gestão que garanta eficiência e transparência, um modelo alternativo com uma comissão técnica encarregada do planeamento e controlo urbanístico, e uma unidade executiva ou corporação de desenvolvimento com competências para a execução do plano", afirmou o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação do CIV, (equivalente à Ordem dos Engenheiros em Portugal).

Richard Casanova, que apresentou o projeto em Caracas, disse que "se articula com um fundo de financiamento multilateral, que terá uma administração tripartida" e que estará sujeito aos controlos social e urbanístico exercidos pelas autoridades municipais ou regionais.

O projeto, explicou, procura transformar a região costeira num território "moderno, competitivo e sustentável", tendo como referência desastres anteriores ocorridos naquele estado, incluindo as enxurradas de dezembro de 1999.

Entre as propostas urbanísticas e ambientais do projeto, figuram a criação de um cinturão verde, um parque linear metropolitano e zonas de densidade segura em áreas elevadas, além da classificação de "riscos (baías) costeiros" e de bacias hidrográficas para evitar novos deslocamentos populacionais.

O engenheiro e antigo presidente da Hidrocapital José María de Viana apontou no mesmo evento quatro eixos centrais para a iniciativa, a começar pela análise rigorosa das causas dos danos, a transparência na aplicação de fundos nacionais e internacionais, o apoio integral às vítimas que perderam familiares ou bens e o reforço do desenvolvimento económico, portuário e turístico.

Por outro lado, o arquiteto Franco Micucci, antigo coordenador de Arquitetura da Universidade Simón Bolívar (USB), explicou que o plano concebe o estado de La Guaira como "centro geométrico das Américas e fachada marítima internacional" e uma "Aerotrópole Litoral".

O projeto, disse, prevê a instalação de redes elétricas inteligentes, dessalinização modular, saneamento avançado, integração porto-aeroporto, zonas francas e um distrito de indústrias criativas.

A arquiteta e urbanista Josefina Baldó Ayala alertou que 70% da população de La Guaira vive em bairros populares afetados pelos sismos e insistiu na participação ativa dos moradores, desde o início da implementação do plano, condenando remoções forçadas e intervenções meramente cosméticas.

O projeto, segundo o arquiteto Enrique Larrañaga (USB / Universidade de Yale), é adaptável, envolve, pelo menos, oito universidades venezuelanas e instituições financeiras multilaterais como a Corporação Andina de Fomento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e ONU-Habitat, além das autoridades locais.

Durante a apresentação, o diretor-executivo da Miyamoto International, Hideki Kit Miyamoto, explicou que, segundo as inspeções já realizadas, 40% dos edifícios inspecionados receberam etiqueta amarela e 20% colapsaram totalmente, prevendo que em 10 meses concluirão os trabalhos de remoção de cerca de 10 mil toneladas diárias de escombros.

O duplo sismo de 24 de junho causou danos graves em infraestruturas, feridos e vítimas mortais em sete estados da Venezuela: Caracas, Miranda, Arágua, Carabobo, Lara, Yaracuy e La Guaira, este último o mais afetado.

Segundo o último balanço atualizado divulgado pelas autoridades, 6.509 pessoas morreram e 226.696 feridos foram assistidos nos hospitais venezuelanos depois dos sismos.

Entre as vítimas mortais, há pelo menos 138 portugueses e lusodescendentes.