O Presidente norte-americano anunciou hoje que "se possível" vai falar em separado com o homólogo russo em Shenzhen, na China, para onde viaja quarta-feira no âmbito da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

"Se for possível, falarei", afirmou Donald Trump, em Manila, onde se encontra para participar na cimeira regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN).

Donald Trump e Vladimir Putin têm uma reunião agendada para quinta-feira numa cimeira trilateral com o homólogo chinês, Xi Jinping, na metrópole do sul da China.

O porta-voz da presidência russa (Kremlin), Dmitry Peskov, já tinha avançado, na segunda-feira, a hipótese de um encontro em separado entre os dois líderes.

"Há uma opção que preferimos: uma reunião privada agendada, durante a qual podem conversar tranquilamente durante uma hora ou até mais", disse, citado pela agência de notícias oficial russa TASS.

Trump sugeriu ainda que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, "gostaria" de estar presente em Shenzhen.

"Veremos o que acontece", disse.

A cimeira de Shenzhen será a primeira trilateral conjunta entre Trump, Putin e Xi, e os analistas internacionais consideraram que Pequim vai aproveitar o encontro para "discussões aprofundadas sobre a preservação da paz mundial".

Alguns diplomatas chineses e norte-americanos disseram às agências de notícias internacionais que as discussões poderão também abordar a questão sensível do controlo de armas nucleares.

De acordo com o analista russo Ilya Grashchenkov, entrevistado pela agência de notícias France-Presse (AFP), o encontro será "principalmente simbólico a nível político" com o objetivo de demonstrar que "a Rússia continua a ser um ator fundamental na formação da nova ordem internacional, apesar da pressão das sanções e das tentativas de isolá-la diplomaticamente".

Nas últimas semanas, Donald Trump demonstrou uma clara aproximação à Rússia, intensificando as críticas à Ucrânia e ao Presidente, Volodymyr Zelensky, e assinado um acordo com Moscovo para o fornecimento de gasóleo russo, apesar das sanções em vigor.

O último encontro entre Putin e Trump aconteceu no Alasca, em agosto de 2025, num encontro que Moscovo esperava que marcasse um avanço diplomático, mas que terminou em desilusão.

As relações entre Putin e Xi, por outro lado, são excelentes e assentam em laços forjados ao longo de mais de uma década: desde que o líder chinês chegou ao poder, em 2013, os dois encontraram-se cerca de 40 vezes.

Já as relações entre Trump e Xi são um pouco mais tensas, devido sobretudo à concorrência económica.

Nas declarações feitas em Manila, Trump desvalorizou as queixas dos membros do seu gabinete sobre a falta de empenho de Pequim em normalizar as exportações de elementos estratégicos de terras raras, garantindo que os EUA serão capazes de satisfazer as suas necessidades destas matérias-primas sem recorrer à China nos próximos 10 meses.

"Vamos alcançá-los em 10 meses. Tudo o que precisamos [em terras raras], teremos em 10 meses. Estamos a produzir quantidades enormes de terras raras", afirmou.

Estas matérias-primas são essenciais para os setores da tecnologia e da defesa dos EUA, que dependem fortemente das exportações chinesas.

Após a cimeira de Busan (Coreia do Sul), há pouco mais de um ano, a China comprometeu-se, no âmbito da trégua comercial, a normalizar o acesso às terras raras, algo que membros da administração Trump criticaram por ainda não ter alcançado os níveis prometidos.

A questão da não-proliferação de armas nucleares também deverá estar em cima da mesa na reunião de Shenzhen, já que a Casa Branca indicou que Trump irá levantar o tema.

"Não esperamos chegar a nenhum acordo. É uma primeira conversa, uma primeira introdução à redução do número de armas nucleares", explicou um responsável norte-americano à imprensa, enquanto o Kremlin afirmou que o encontro poderá ter um "efeito terapêutico na situação internacional".