As previsões para o tempo, esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, sendo em especial nas terras altas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Oeste.

É esperada uma pequena descida da temperatura mínima. Os termómetros deverão chegar, no máximo, aos 23ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. A temperatura média mais baixa deverá ser de 19ºC e 18ºC, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA aponta, também, períodos de céu muito nublado e a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos. O vento deverá ser, em geral, fraco (inferior a 20 km/h) de Oeste/Sudoeste.

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas de Oeste/Sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar deverá rondar os 22/23ºC.