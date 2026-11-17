A presença de um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – 'Pumas', da Força Aérea Portuguesa, a sobrevoar o mar na zona do Lido, no Funchal, não está directamente relacionada com uma operação de busca pelo nadador-salvador desaparecido há mais de uma semana naquele local. A aeronave participa no exercício militar Garajau, de apoio militar a emergências civis.

No entanto, aproveitando a realização deste treino, a Capitania do Porto do Funchal propôs que fosse efectuada uma pesquisa de superfície na zona do Lido, na tentativa de localizar o corpo do homem que foi arrastado por uma onda durante a passagem da depressão Bruna.

Em declarações ao DIÁRIO, o Capitão do Porto do Funchal, Bruno Ferreira Teles, esclareceu que as buscas pelo nadador-salvador não estão suspensas. "Não descartamos as buscas pelo desaparecido", assegurou.

Desde que o estado do mar melhorou, têm sido realizadas diariamente, embora de forma aleatória, operações de pesquisa com embarcações e equipas de mergulhadores. Até ao momento, foram efectuados três mergulhos.

As embarcações da Marinha já percorreram áreas marítimas entre a zona do Garajau e Machico, tendo em conta as correntes marítimas predominantes durante este período.

O Capitão do Porto admite ainda a possibilidade de serem realizados novos mergulhos, nomeadamente na zona da Pontinha, no Funchal, no âmbito da continuidade das operações de procura.