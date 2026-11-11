Irão denuncia que guerra de EUA e Israel causou poluição

O Governo iraniano denunciou hoje na cimeira do clima COP31 que a guerra iniciada em fevereiro pelos Estados Unidos e por Israel foi este ano uma das principais causas de poluição no Irão, ao incendiar depósitos de petróleo.

"O ambiente é a vítima silenciosa das guerras. A destruição continua mesmo depois de o conflito ter terminado", declarou o Presidente iraniano, Massud Pezeshkian, na ronda de discursos de líderes mundiais que hoje começou em Antália, na Turquia.

Segundo Pezeshkian, "a agressão assassina dos Estados Unidos e do regime sionista de Israel está a pôr em risco a saúde pública, além de causar sofrimento humano".

Os bombardeamentos norte-americanos causaram o incêndio de depósitos de combustível perto de Teerão, libertando "entre 500 mil e um milhão de toneladas de dióxido de carbono", assegurou o Presidente iraniano, destacando que "os incêndios de grandes proporções destruíram anos de esforços internacionais para reduzir as emissões" de gases poluentes.

"Convidamos o mundo a avaliar as consequências da agressão e a considerar mecanismos de compensação", afirmou.

O chefe de Estado da República Islâmica denunciou também --- tal como anteriormente fez, no seu discurso, o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, anfitrião da cimeira --- a guerra de Israel na Faixa de Gaza, descrevendo-a como "uma catástrofe tanto humana como ambiental".

Pezeshkian salientou que o Irão, apesar de não ter acesso a créditos internacionais, "continua a esforçar-se, nas condições mais difíceis do mundo, para reduzir as emissões e obter energia limpa", ampliando a eletrificação.

"A paz é um requisito para a proteção ambiental", concluiu o líder iraniano.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação à ofensiva, o Irão encerrou o Estreito de Ormuz, abalando a economia mundial, e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordânia, Omã e Iraque, além de bombardear e afundar vários petroleiros que tentaram contornar o bloqueio daquela via por onde passava 20% do crude mundial.