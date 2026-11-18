O SESARAM anunciou, esta quarta-feira, a extensão da volta do Rastreio de Saúde Visual Infantil. O objectivo é chegar às crianças que não tiveram a oportunidade de realizar o rastreio até ao momento, assegurando que “nenhuma criança fique de fora do programa”.

O rastreio oftalmológico infantil importa quando doenças oculares podem comprometer o desenvolvimento adequado do sistema visual dos mais novos.

Este período complementar pretende assegurar que nenhuma criança fique de fora do programa, permitindo que todas as famílias interessadas possam beneficiar desta acção de promoção da saúde visual infantil. SESARAM

No âmbito do prolongamento do Rastreio de Saúde Visual Infantil, o Centro de Rastreios vai contactar directamente os pais ou encarregados de educação das crianças que não compareceram à primeira convocação, informando sobre a indicação da nova data, horário e local para a realização do rastreio.

Por outra, os responsáveis que tenham dúvidas, que não tenham sido contactados ou cujas crianças reúnam os requisitos necessários para participar nesta iniciativa poderão contactar o Centro de Rastreios, para verificar a elegibilidade da criança e obter os esclarecimentos necessários.

Trata-se de um rastreio de ambliopia, vulgarmente conhecida por ‘olho preguiçoso’, permitindo identificar casos de erros refractivos e ambliopia atempadamente, possibilitando o diagnóstico e tratamento. Dirige-se às crianças inscritas nos Centros de Saúde da Região, que perfazem 4 anos em 2026, que não sejam seguidas na oftalmologia ou tenham óculos prescritos.

O teste de rastreio baseia-se numa fotografia, que utiliza uma técnica específica de foto-rastreio. O exame é realizado por técnicos de ortóptica especializados, nos Centros de Saúde. Os resultados são, então, interpretados no Centro Especializado de Leitura, por um médico especialista diferenciado. Resultado que poderá ser consultado no Portal do Utente do SESARAM.

No caso de o resultado do exame ser positivo, a criança é convocada para uma consulta de oftalmologia, para realização de exames adicionais. Nas situações em que se confirme uma ambliopia, serão acompanhadas no SESARAM.

Rastreio importa

Todo o sistema visual, onde está incluído o globo ocular e estruturas cerebrais, está formado à nascença. Ainda assim, é durante os primeiros anos de vida que ocorrem desenvolvimentos e transformações profundas, que originam a visão que o ser humano possui. Um processo que pode perdurar durante a adolescência, mas cujas principais transformações ocorrem até aos 10 anos de idade.

Qualquer pequeno acidente que surja até esta idade como, por exemplo, as doenças oculares, mesmo que transitórias, podem comprometer o desenvolvimento adequado, deixando lesões irreversíveis se não forem tratadas a tempo. Depois dos 10 anos de idade, o sistema visual comporta-se como adulto e este risco de diminuição da visão por doença ocular é praticamente inexistente.

Por exemplo, enquanto um adulto recupera integralmente a visão após a cirurgia de extracção da catarata, na criança, a perda de transparência originada pela catarata compromete de tal forma o desenvolvimento adequado do sistema visual, que origina uma baixa de visão por vezes impossível de recuperar. Esta diminuição da visão que permanece mesmo depois de tratada a doença ocular que a originou é designada de ambliopia.

A ambliopia tem outras causas como o estrabismo, porque o cérebro deixa de conseguir sobrepor as imagens de cada olho e apaga uma delas (supressão). Também os erros refractivos como a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo (que não são considerados doenças oculares) podem originar ambliopia, caso não sejam corrigidos. Ou seja, a ambliopia é uma doença em que os olhos estão aparentemente normais, mas não conseguem ver. É, por isso, difícil de detectar.

Na infância existem três formas de manifestação de doença ocular, nomeadamente a leucocória, quando a pupila em vez da cor negra habitual, aparece branca; o estrabismo, quando há perda do alinhamento ocular ou desvio ocular; e a ambliopia, quando a visão dos dois olhos é menor ou igual a 6/10 ou a diferença é maior ou igual 2/10. A leucocória ou os estrabismos com desvios marcados são manifestações habitualmente reconhecidas pelos pais, mas os estrabismos com desvios pequenos ou a ambliopia são mais difíceis de identificar.

O prazo de recuperação das doenças oculares na infância termina aos 10 anos de idade. Quanto mais cedo é detectada a doença ou o erro refractivo, mais fácil é o tratamento e melhor será o resultado final.