Teerão desvaloriza plano dos EUA para agravar bloqueio naval

A Guarda Revolucionária do Irão defendeu hoje que a economia do país não irá colapsar, mesmo que os EUA avancem com um novo plano para intensificar o bloqueio a Teerão.

No sábado, Washington anunciou a criação de um plano para impedir o transporte de armas e materiais, sujeitos a sanções, através das fronteiras terrestres do país e do Mar Cáspio.

"O plano não passa de um jogo de palavras e os americanos não conseguirão atingir o seu objetivo de exercer uma forte pressão económica", afirmou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Houssein Mohebi, citado pela agência de notícias Fars.

Mohebi lembrou que os EUA tinham avisado que o Irão sofreria um "colapso económico dentro de semanas", previsão que garantiu não se concretizar.

Os EUA anunciaram a criação de uma força militar, composta por 20 pessoas, com sede na Florida, para impedir o Irão de transportar sistemas de armas avançados, materiais sancionados e receitas ilícitas.

De acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom), esta operação vai reforçar o bloqueio naval dos EUA contra o Irão.

O Centcom disse que o bloqueio ao Irão já impediu o país de exportar mais de 25.000 milhões de dólares (cerca de 22.000 milhões de euros) em petróleo.