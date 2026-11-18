A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Jardim da Serra acolhe amanhã, entre as 11 e as 14 horas, um almoço e uma demonstração culinária orientada pelo chef Yves Gautier. A iniciativa destina-se a alunos, professores e encarregados de educação.

Promovida pelo Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal (CDISA), a sessão integra o programa do ‘Jardim da Serra Food Matching – Aromas, Cores e Sabores 2026’. Na confecção dos pratos serão usados sobretudo produtos agrícolas regionais.

A actividade enquadra-se no trabalho desenvolvido pela escola no âmbito do programa Eco-Escolas. A organização pretende incentivar o consumo de alimentos locais e da época, mostrando à comunidade escolar como as escolhas à mesa podem reduzir o impacto ambiental do transporte de alimentos e valorizar a produção agrícola da freguesia.