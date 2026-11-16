Dolores Aveiro "contente" com derrota da Selecção

Dolores Aveiro afirmou esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo ficou magoado com o tratamento recebido na Selecção. "Claro que ficou triste. Enganaram-no. E eu também estou triste", declarou, aos microfones dos vários órgãos de comunicação social presente na inauguração do centro de dia no Estádio José de Alvalade, que recebeu o nome da matriarca Aveiro.

Your browser does not support the audio element. Declarações de Dolores Aveiro

A mãe do futebolista defendeu que a homenagem deveria ter acontecido na presença do filho e mostrou satisfação com a derrota portuguesa diante da Dinamarca, classificando-a como "bem feita". Sobre a relação com os colegas, diz que Cristiano Ronaldo "não foi respeitado. Nem pelos colegas".

Sobre a homenagem feita a Ronaldo, Dolores Aveiro diz que "a homenagem devia ter sido feita era à frente, não sem ele", reforçando que verdadeira homenagem vai ser feita pelo Sporting.