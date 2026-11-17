Veja o carro envolvido no despiste que deixou mulher ferida
Acidente aconteceu pouco antes das 11 horas e mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz
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As imagens agora divulgadas mostram a viatura envolvida no despiste que, esta manhã, deixou uma mulher ferida na Estrada Regional 110, entre a Camacha e o Santo da Serra, num acidente que mobilizou meios de socorro para o local.
O despiste aconteceu pouco antes das 11 horas e mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que enviaram para o local cinco operacionais e uma viatura.
Mulher ferida em saída de estrada entre a Camacha e o Santo da Serra
Despiste na ER110 mobilizou duas corporações de bombeiros
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também participaram na ocorrência, com uma ambulância e dois elementos.
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