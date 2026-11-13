Semana dos Direitos da Criança assinalada pela CMF

O Município do Funchal promove, entre os dias 16 e 20 de Novembro, a Semana dos Direitos da Criança, uma iniciativa que decorrerá no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), com um programa diversificado de actividades educativas, exposições, debates, workshops e uma conferência dedicada aos desafios e às boas práticas na promoção dos direitos das crianças.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal do Funchal, em coorganização com a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Funchal, insere-se nas comemorações do Dia Internacional dos Direitos da Criança, assinalado a 20 de Novembro, e pretende sensibilizar a comunidade para a importância da defesa, protecção e promoção dos direitos das crianças e jovens.

Ao longo de cinco dias, o CCIF será palco de um conjunto de iniciativas dirigidas a crianças, jovens, docentes, técnicos e à população em geral, numa abordagem multidisciplinar que reúne profissionais e especialistas das áreas da educação, justiça, saúde, protecção, migrações e intervenção social.

Segundo nota à imprensa, a programação arranca a 16 de Novembro com a exposição 'Os Meus Direitos, o Meu Mundo!', que estará patente até ao dia 20, entre as 10h00 e as 16h30, reunindo trabalhos realizados por alunos de várias escolas do concelho. A mostra pretende dar voz às crianças, valorizando a sua criatividade e a forma como interpretam e expressam os seus próprios direitos.

Nos dias 16, 17 e 18 de Novembro, terão também lugar as atividades educativas 'À Descoberta dos Direitos', destinadas aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Através de um jogo gigante e de desafios interativos, os participantes serão convidados a conhecer os seus direitos de forma lúdica e participativa.

Ainda no dia 16, pelas 14h30, realiza-se a mesa-redonda 'Origens Diferentes, Direitos Iguais: O Papel da Escola na Proteção de Crianças Migrantes e no Combate à Discriminação', que reunirá representantes de estabelecimentos de ensino e especialistas para refletir sobre os desafios da integração, da inclusão e da igualdade de oportunidades em contexto escolar.

A programação segue no dia 19 de Novembro, com a realização da Feira Infantojuvenil 'Promover Direitos, Construir o Futuro', entre as 10h00 e as 16h30. A iniciativa contará com a participação de 19 entidades, entre forças de segurança, organismos públicos, associações e instituições de intervenção social, esperando-se a participação de cerca de 300 crianças e jovens.

A feira proporcionará um espaço de contacto directo com as entidades que desenvolvem trabalho na área da infância e juventude, através de demonstrações, workshops, acções de sensibilização e actividades interactivas, promovendo o conhecimento dos direitos e incentivando a participação activa dos mais novos.

As comemorações culminam a 20 de Novembro, Dia Internacional dos Direitos da Criança, com a conferência 'Direitos da Criança: Desafios e Boas Práticas', que decorrerá entre as 9h30 e as 16h30. A sessão de abertura, a cargo da vereadora Helena Leal, ficará marcada pela apresentação da brochura 'Direitos da Criança', um recurso informativo dirigido ao público infantil que dá a conhecer a Estratégia Local para os Direitos da Criança e o trabalho desenvolvido pelo Município nesta área.

A Semana dos Direitos da Criança conta com a colaboração das entidades que integram o Mecanismo de Coordenação da Estratégia Local para os Direitos da Criança, reforçando o trabalho em rede e a articulação institucional na promoção de políticas públicas orientadas para a infância e juventude.

As inscrições para a mesa-redonda e para a conferência podem ser efetuadas através do formulário https://forms.gle/WYcpetiQzoYExe816.

Para informações relativas à participação na Feira Infantojuvenil, os interessados poderão contactar o endereço [email protected]. As actividades educativas destinadas às escolas já se encontram com as inscrições completas.