Encontro no Funchal recorda papel do padre Francisco Nuno na oposição à ditadura
Jorge Custódio, Emília Galego e Carlos Figueira participam na iniciativa dedicada ao chamado "catolicismo progressista" e ao contributo do Padre Xico Nuno para a preparação do 25 de Abril
A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, recebe amanhã, 19 de Novembro, às 19h00, o encontro "O catolicismo progressista nos dias da ditadura. O Pe. Francisco Nuno apressou Abril", dedicado ao papel do padre Francisco Nuno na oposição à ditadura e na preparação do 25 de Abril.
A iniciativa conta com a participação de Jorge Custódio, Emília Galego e Carlos Figueira, antigos alunos e amigos do Padre Xico Nuno, que irão partilhar contributos para a memória histórica e para a compreensão do seu legado humano, cultural, social e político.
O encontro integra a programação promovida pela Galeria Anjos Teixeira sob o tema "90 Anos da Revolta do Leite – Preparação do Centenário". Entre os cinco eixos temáticos desta programação está a abordagem ao papel de sectores do chamado "progressismo católico" na luta contra a ditadura de Salazar e Caetano.
A sessão decorre na Galeria Anjos Teixeira, situada na Rua João de Deus, n.º 12, no Funchal.