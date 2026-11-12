Greve nacional dos enfermeiros a 24 de Novembro abrange a Madeira

Os enfermeiros da Madeira estão abrangidos pela greve nacional convocada pelo Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) para 24 de Novembro, entre as 00h00 e as 24h00. A paralisação, designada "Greve da Penosidade", abrange os profissionais integrados no âmbito estatutário do sindicato, independentemente do vínculo laboral, da carreira ou da filiação sindical, nos termos definidos no pré-aviso.

Entre as principais reivindicações estão a retoma imediata das negociações para compensar a penosidade da profissão, o fim da contratação precária e a adequação das dotações de enfermeiros às necessidades dos serviços, de forma a garantir equipas seguras.

O SITEU exige também a eliminação das quotas do SIADAP desde 2025, a criação de condições de mobilidade através de transportes públicos dedicados aos profissionais e a negociação de políticas de habitação que favoreçam a contratação de enfermeiros.

Outra das reivindicações passa pela aplicação da Lei n.º 51/2025, com efeitos retroactivos a Junho de 2019.

Na convocatória, o sindicato considera que a exigência de disponibilidade, compromisso e responsabilidade aos enfermeiros deve corresponder a condições de trabalho dignas e a uma valorização efectiva da profissão. Aponta a precariedade, as dotações insuficientes e os mecanismos de avaliação como problemas que continuam sem resposta.

A greve abrange todos os turnos que decorram durante as 24 horas de 24 de Novembro. De acordo com o pré-aviso, serão assegurados os serviços mínimos indispensáveis à satisfação das necessidades sociais impreteríveis.

"Chega de adiar decisões. Chega de desvalorizar uma profissão cuja exigência, responsabilidade e desgaste continuam sem o devido reconhecimento", defende o SITEU, que reclama respostas concretas e negociação efectiva.