Militares acusados de rebelião na Venezuela iniciaram greve de fome

Mais de 30 militares acusados de rebelião e traição estão em greve de fome há três dias na principal prisão militar da Venezuela, exigindo a sua libertação, divulgaram hoje os grevistas e os seus familiares.

Os militares, entre eles duas mulheres, iniciaram a greve de fome na segunda-feira para reivindicar a sua saída da prisão através de uma amnistia.

Familiares e advogados denunciaram violações do direito a um julgamento justo, numa manifestação realizada em frente à prisão de Ramo Verde, perto de Caracas.

Os reclusos subiram a uma vedação da prisão para gritar palavras de ordem, incentivados pelos familiares reunidos nos arredores do estabelecimento.

Na grade que circunda a prisão, foram penduradas duas faixas com as mensagens "Liberdade, agora!". e "Prisioneiros políticos", escritas em letras azuis.

"Não temos medo, chega de tortura", "Liberdade!", gritaram os militares, isolados num pátio da prisão.

Segundo Sandra Hernández, mulher do sargento Luis Bandres, o grupo que iniciou a greve de fome na madrugada de segunda-feira é composto por cerca de 20 militares acusados de se terem revoltado contra o ex-presidente Nicolás Maduro.

Outros reclusos, que respondem a processos relacionados com alegadas conspirações contra Maduro, aderiram posteriormente ao movimento, totalizando 36 militares, segundo o Comité para a Liberdade dos Prisioneiros Políticos.

Os reclusos que iniciaram a greve pertencem a um grupo de 24 militares acusados de roubar armas de um posto militar antes de se entrincheirarem num quartel em Caracas, em 2019.

Estes acontecimentos ocorreram durante a crise provocada pela primeira reeleição de Nicolás Maduro em 2018, considerada fraudulenta pela oposição.

"Têm apenas um acesso limitado à torre onde estão as casas de banho", denunciou Hernández à agência France-Presse (AFP), denunciando também o facto de já não terem acesso a água potável.

Hernández explicou que se têm hidratado com a água utilizada pelos funcionários da prisão para regar as plantas.

A falta de acesso a água e a cuidados médicos constitui um "meio de pressão para que terminem a greve", realçou Milagros Astudillos, mulher de um sargento detido.

Mais de mil presos políticos foram libertados desde fevereiro, no âmbito de uma lei de amnistia promulgada pela presidente interina Delcy Rodríguez.

Segundo a ONG Foro Penal, mais de 300 ainda permanecem presos.