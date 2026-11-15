Árvore caída na estrada condiciona circulação no Santo da Serra

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram alertados, no início da tarde, para a queda de uma árvore na Estrada de Santo António da Serra, no Santo da Serra, entre a farmácia e a gasolineira.

A corporação mobilizou um veículo ligeiro e dois operacionais, que se deslocaram ao local para sinalizar o obstáculo e prevenir acidentes.

A remoção da árvore ficou a cargo do Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz.