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Árvore caída na estrada condiciona circulação no Santo da Serra

Bombeiros Sapadores de Santa Cruz sinalizaram o obstáculo até à sua remoção

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foto OD/Arquivo

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram alertados, no início da tarde, para a queda de uma árvore na Estrada de Santo António da Serra, no Santo da Serra, entre a farmácia e a gasolineira.

A corporação mobilizou um veículo ligeiro e dois operacionais, que se deslocaram ao local para sinalizar o obstáculo e prevenir acidentes.

A remoção da árvore ficou a cargo do Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz.

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