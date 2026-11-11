Mau tempo condiciona circulação de autocarros em Santa Cruz, Machico e Santana

Numa informação divulgada esta quarta-feira, a transportadora dá conta de várias estradas condicionadas ou interditas à circulação rodoviária nos concelhos de Santa Cruz, Machico e Santana, na sequência das ocorrências provocadas pelo mau tempo. Pelo contrário, no conjunto de concelhos onde o transporte público é assegurado pela Companhia de Autocarros da Madeira (CAM), o Porto Santo não regista quaisquer constrangimentos.

No concelho de Santa Cruz, os condicionamentos abrangem o Pomar Batista, a Avenida 25 de Junho, o Ribeiro Serrão, a Ribeirinha, a Fazenda e a Fonte de Santo António, de acordo com a informação divulgada.

Já no concelho de Machico, as zonas afectadas incluem a Rua Cardeal Tolentino Mendonça, a Estrada dos Maroços, o Caminho da Achada, o Caminho da Maiata, o Caminho do Larano e o Caminho da Madeira da Igreja.

Em Santana, estão identificados constrangimentos na Estrada da Fajã da Murta, no Lombo Galego, em São Roque do Faial, no Ribeiro Frio e no Poiso.

A CAM adverte que estas situações poderão provocar atrasos na circulação dos autocarros, obrigar a alterações de percurso ou, pontualmente, comprometer a realização de alguns serviços.

A empresa garante que está a acompanhar a evolução da situação e as orientações do Serviço Regional de Protecção Civil, procurando minimizar os impactos na operação, sem comprometer a segurança dos passageiros e trabalhadores.

Face aos constrangimentos, a transportadora recomenda aos passageiros que evitem deslocações que não sejam estritamente necessárias e que tenham em consideração as possíveis perturbações no serviço antes de iniciarem as viagens.