Um passageiro norte-americano de 83 anos foi resgatado esta quarta-feira do navio Star Legend e transportado de helicóptero para o Funchal. O homem apresentava dificuldades respiratórias e reagiu mal ao tratamento que recebeu a bordo, segundo a Marinha Portuguesa.

O alerta foi dado às 23h47 de terça-feira, quando o navio se encontrava a cerca de 852 quilómetros a sudeste da ilha de São Miguel, nos Açores. A operação foi coordenada pelos centros de busca e salvamento marítimo de Ponta Delgada e do Funchal, em articulação com o CODU-Mar e o Centro de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes.

O passageiro foi retirado do navio pelas 11h05 por um helicóptero EH-101 da Força Aérea. À chegada ao Funchal, foi encaminhado para uma unidade hospitalar numa ambulância.