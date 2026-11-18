A 18 de Novembro de 2021, o DIÁRIO noticiava que a Madeira se encontrava numa situação preocupante devido ao aumento dos casos de covid-19, apresentando uma incidência de 262 novos casos por 100 mil habitantes, um valor bastante superior à média nacional, que se situava nos 138 casos.

Na altura, a Região registava uma tendência crescente de novas infecções desde 17 de Outubro, com a média diária de casos a aumentar de oito para 47. O índice de transmissibilidade (Rt) também se mantinha acima de 1, tendo atingido os 1,21, o que significava que a propagação do vírus continuava a aumentar.

Apesar deste cenário, a situação em 2021 apresentava algumas diferenças relativamente ao ano anterior. Cerca de 83% da população madeirense encontrava-se totalmente vacinada, existiam menos restrições às actividades comerciais e culturais e os serviços de saúde estavam mais preparados para responder à pandemia.

Ainda assim, o aumento do número de infecções e a subida da incidência demonstravam que a situação exigia atenção e medidas de contenção, de modo a evitar um agravamento da pandemia na Região.