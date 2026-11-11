Acidente condiciona circulação na Via Rápida
Uma viatura ligeira despistou-se esta manhã na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, após a Ponte de João Gomes, situação que está já a ser acompanhada pela concessionária.
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Na zona, testemunhas relatam uma viatura virada no sentido oposto e com danos materiais avultados, mas não há registo de feridos a lamentar, não sendo de descartar que tenha havido ferimentos ligeiros.
O trânsito no local está condicionado, sendo possível passar pela faixa da esquerda.
A PSP tomou conta da ocorrência.
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