A greve convocada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) até 03 de janeiro teve hoje, no seu primeiro dia, uma adesão de cerca de 98%, segundo dados sindicais.

De acordo com dados enviados à agência Lusa pelo SNCGP, a greve, sujeita a serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral, estará com uma média próxima dos 98% em todos os estabelecimentos prisionais do país, tendo registado 100% no primeiro turno (entre as 00:00 e as 08:00), 95% no segundo turno (entre as 08:00 e as 16:00) e 95% no terceiro e último turno do dia (entre as 16:00 e as 00:00).

A agência Lusa pediu também à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) dados sobre a adesão à greve dos guardas prisionais e aguarda resposta.

A direção do sindicato dos guardas prisionais queixou-se que em alguns estabelecimentos prisionais, entre os quais Braga, Vale de Judeus, Paços de Ferreira Custoias e Estabelecimento Prisional de Lisboa, as direções dos mesmos estiveram a invocar questões de segurança para tentar que os guardas que saíam às 16:00 prolongassem o horário.

Segundo o sindicato, a greve de cerca de um mês e meio colocará a maioria dos reclusos fechados nas celas 22 horas por dia, com exceção de diligências indispensáveis para os reclusos e para a segurança por parte do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e do Grupo Operacional Cinotécnico (GOC).

Como estabeleceu um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), não haverá visitas íntimas, não poderão entrar sacos com alimentos e roupas, existirá apenas uma visita semanal por recluso e a cantina abrirá uma vez por semana, para compra de produtos de necessidade, como de higiene e comida.

As exceções vão para as diligências de acompanhamento a consultas urgentes, desde que haja perigo de saúde para os reclusos, e todos os procedimentos legais que envolvam a liberdade ou alteração das medidas de coação dos presos.

O SNCGP exige com esta paralisação que o Governo cumpra o já negociado sobre a regulamentação do pagamento do trabalho extraordinário e plano plurianual de promoções e segundo curso de chefes, entre outras reivindicações.

Entretanto, e face a uma denúncia pública sobre os problemas que esta greve iria causar no Estabelecimento Prisional de Lisboa (EPL), a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) disse que estão asseguradas em todas as cadeias os serviços mínimos decretados pelo Tribunal Arbitral.