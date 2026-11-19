A França elevou hoje de moderado para elevado o nível de risco de gripe aviária, devido à confirmação de vários casos e à ocorrência de infeções em aves migratórias nos países vizinhos.

Num decreto publicado no Diário Oficial, o Ministério da Agricultura explica que o aumento do nível de risco em todo o território significa "reforçar as medidas de vigilância e prevenção" contra a doença.

O Ministério da Agricultura francês informou ter levado em conta "a dinâmica da infeção por gripe aviária altamente patogénica nos corredores migratórios que atravessam a França", bem como os casos confirmados no país em animais selvagens.

Também foi considerada "a possibilidade de disseminação do vírus pelas aves migratórias", além de confirmadas infeções nalgumas instalações que acolhem criações de aves.

Nas últimas semanas, foram detetados vários focos em dois departamentos do sudoeste francês --- Gironda e Landes --- e também num departamento do noroeste (Sena Marítimo).

No dia 02 de novembro, o Governo francês já tinha decidido elevar o nível de risco para "moderado", devido à "dinâmica de infeção" observada em aves migratórias nos países vizinhos.