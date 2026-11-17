O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) associa-se, na sexta-feira, à greve nacional convocada pela Frente Comum, que abrange os sindicatos da administração pública, exigindo a dignificação e valorização da profissão.

Hoje, em declarações aos jornalistas, a dirigente do SPM Luísa Paixão salientou que, "além de todas as questões gerais dos trabalhadores, do custo de vida, da habitação, dos salários baixos, da falta de segurança no trabalho, os professores têm outros problemas a acrescentar".

O sindicato reivindica a dignificação da carreira docente, a regularização do tempo de serviço que não foi contabilizado para alguns professores, melhores condições de trabalho e horários mais justos.

A sindicalista defendeu também uma "aposentação justa", que não continue a aumentar, alertando que no próximo ano a idade da reforma será de 66 anos e nove meses.

USAM convoca concentração junto ao Governo Regional Iniciativa realiza-se sexta-feira, dia 20, no âmbito da greve da Função Pública e do sector social.

Os setores do pré-escolar, 1.º ciclo e ensino especial do Sindicato dos Professores da Madeira também decidiram avançar com uma greve regional para o mesmo dia, chamando a atenção para a "desigualdade persistente relativamente a outros setores", adiantou a sindicalista Lucinda Gabriel.

A responsável afirmou que não cabe aos docentes darem respostas sociais e "tomar conta de crianças", lamentando que a tutela continue "a desvalorizar a necessidade de alterações".

A Frente Comum, afeta à CGTP, defende um aumento salarial não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros, para todos os trabalhadores e um aumento da base remuneratória da Administração Pública para 1.150 euros, com efeitos a 01 de janeiro de 2027.

A estrutura liderada por Sebastião Santana exige ainda o aumento do subsídio de refeição para 13 euros.