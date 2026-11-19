Musk acusa Zelensky de "mentir" sobre limitações do Starshield
O líder da SpaceX, Elon Musk, acusou na quarta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de "mentir" sobre uma nova redução do desempenho, na Ucrânia, da rede do sistema de comunicações militares por satélite Starshield.
Na semana passada, Zelensky afirmou que o seu exército "estava a constatar perturbações significativas no funcionamento do Starshield" na Ucrânia, invadida pela Rússia em 2022, acrescentando que se tratava de "restrições de velocidade sistemáticas".
"Isso é falso", afirmou Elon Musk, durante uma entrevista por vídeo a partir da China, no âmbito de um fórum organizado pelo New York Times.
O Presidente ucraniano "mente" sobre as restrições do Starshield, acusou Musk.
"O que estou a tentar dizer-vos é que Zelensky está, na realidade, a pedir para utilizar os satélites comerciais Starlink para operações militares, e recusámo-nos a fazê-lo, tal como (...) desde o início deste conflito. Ponto final", afirmou.
Segundo Kiev, os terminais Starshield da SpaceX, versão militar da rede civil Starlink, deixam atualmente de transmitir quando a velocidade de deslocação ultrapassa os 160 km/h, tal como já tinha sido observado em outubro.
Segundo Volodymyr Zelensky, isto torna impossível a utilização de intercetores contra drones de ataque a jato utilizados pela Rússia para atingir, nomeadamente, Kiev.
Elon Musk, que também se defendeu de ajudar a Rússia, reiterou na quarta-feira que o Starshield é controlado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.
Já em outubro, tinha ocorrido um confronto entre o homem mais rico do mundo e o Presidente ucraniano, quando este último acusou Washington de estar na origem de restrições semelhantes.
A Casa Branca e Elon Musk rejeitaram então qualquer responsabilidade. A restrição foi posteriormente levantada a pedido de Donald Trump.