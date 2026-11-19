O líder da SpaceX, Elon Musk, acusou na quarta-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de "mentir" sobre uma nova redução do desempenho, na Ucrânia, da rede do sistema de comunicações militares por satélite Starshield.

Na semana passada, Zelensky afirmou que o seu exército "estava a constatar perturbações significativas no funcionamento do Starshield" na Ucrânia, invadida pela Rússia em 2022, acrescentando que se tratava de "restrições de velocidade sistemáticas".

"Isso é falso", afirmou Elon Musk, durante uma entrevista por vídeo a partir da China, no âmbito de um fórum organizado pelo New York Times.

O Presidente ucraniano "mente" sobre as restrições do Starshield, acusou Musk.

"O que estou a tentar dizer-vos é que Zelensky está, na realidade, a pedir para utilizar os satélites comerciais Starlink para operações militares, e recusámo-nos a fazê-lo, tal como (...) desde o início deste conflito. Ponto final", afirmou.

Elon Musk sets the record straight after years of being falsely accused of turning off Starlink to stop Ukraine's offensive strike against the Russian fleet in Sevastopol Even Walter Isaacson acknowledged that his book got this crucial detail wrong “And we've not turned off Starlink. This is false” “At the time, the Starlink satellite beams were not on in Crimea” Starlink coverage had never been activated over Crimea in the first place Ukraine wanted SpaceX to activate that coverage for an offensive military operation against the Russian fleet Elon refused, explaining that activating the beams would have required State Department approval because of sanctions There's an enormous difference between shutting down an existing service and refusing to activate coverage that was never available Yet Elon spent years being accused of doing exactly that Walter Isaacson himself corrected the original account Elon never turned off Starlink to stop the Sevastopol strike — X Freeze (@XFreeze) November 19, 2026

Segundo Kiev, os terminais Starshield da SpaceX, versão militar da rede civil Starlink, deixam atualmente de transmitir quando a velocidade de deslocação ultrapassa os 160 km/h, tal como já tinha sido observado em outubro.

Segundo Volodymyr Zelensky, isto torna impossível a utilização de intercetores contra drones de ataque a jato utilizados pela Rússia para atingir, nomeadamente, Kiev.

Elon Musk, que também se defendeu de ajudar a Rússia, reiterou na quarta-feira que o Starshield é controlado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Já em outubro, tinha ocorrido um confronto entre o homem mais rico do mundo e o Presidente ucraniano, quando este último acusou Washington de estar na origem de restrições semelhantes.

A Casa Branca e Elon Musk rejeitaram então qualquer responsabilidade. A restrição foi posteriormente levantada a pedido de Donald Trump.