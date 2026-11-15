Dois aviões colidem na pista do aeroporto internacional de Miami

Dois aviões colidiram no sábado à noite na pista do aeroporto internacional de Miami, causando dois feridos ligeiros, anunciaram as autoridades norte-americanas.

O acidente ocorre numa altura em que o tráfego aéreo nos Estados Unidos tenta ainda retomar a normalidade após uma falha técnica que obrigou a paralisar todos os voos na sexta-feira.

"A ponta da asa de um Boeing 737 da Copa Airlines embateu contra o nariz de um Boeing 767 da UPS enquanto ambas as aeronaves circulavam na pista do Aeroporto Internacional de Miami", precisou a Administração Federal de Aviação (FAA).

A FAA explicou num comunicado que o acidente, que ocorreu às 21:00 locais (02:00 de hoje em Lisboa), deu-se quando o avião da Copa Airlines se dirigia para a porta de embarque.

O aparelho da UPS circulava em direção à pista para descolar com destino a Bogotá.

"Os controladores aéreos tinham dado indicações à tripulação do avião da UPS para ceder passagem ao voo da Copa Airlines", disse a FAA no comunicado citado pela agência espanhola EFE.

A FAA abriu uma investigação para esclarecer o sucedido.

O diretor de comunicação do aeroporto, Greg Chin, disse ao jornal The New York Times, que duas pessoas foram assistidas no local devido a ferimentos ligeiros.

Os restantes voos foram redirecionados para outras pistas, sem que as operações aeroportuárias ficassem afetadas.

Um passageiro do voo da companhia aérea panamiana Copa Airlines relatou à cadeia televisiva CNN que o aparelho se deslocava a velocidade normal pela pista na altura do acidente.

Contou que, de repente, ouviu gritos antes de sentir o impacto de outro avião a chocar contra o aparelho em que viajava.

Os Estados Unidos preveem que o tráfego aéreo regresse hoje à normalidade, após a paralisação de toda a atividade durante quatro horas na sexta-feira.

A paralisação deveu-se a uma falha no sistema de comunicações, o que levou ao cancelamento de mais de 10.000 voos desde então.