Colisão entre carro e mota faz um ferido junto ao Aeroporto
Motociclista sofreu ferimentos ligeiros no acidente ocorrido junto ao 'Elefante Azul'
Uma colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo provocou, pouco depois do meio-dia deste domingo, um ferido ligeiro na Rua do Cano, nas imediações do Elefante Azul, no lado Norte do Aeroporto da Madeira.
O alerta foi dado pelas 12h03, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizado oito operacionais, apoiados por uma viatura de apoio e uma ambulância de socorro.
A vítima, um homem que conduzia o motociclo, sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local, antes de ser transportada para as urgências do Hospital Central do Funchal.
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