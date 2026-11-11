Depressão Charles deixou mais chuva do que a registada no 20 de Fevereiro

A depressão Charles provocou um volume de precipitação superior ao registado na tragédia de 20 de Fevereiro de 2010, embora a Região tenha conseguido ultrapassar o episódio sem ocorrências de gravidade comparável. O balanço foi apresentado esta quarta-feira de manhã por Miguel Albuquerque, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, onde o presidente do Governo Regional destacou a intensidade da chuva, os elevados caudais das ribeiras e a importância do comportamento cívico da população para evitar consequências mais graves.

De acordo com os dados apresentados pelo governante, foram registadas, até às 9 horas desta quarta-feira, 205 ocorrências relacionadas com a passagem da depressão, que mobilizaram 542 operacionais e 216 veículos. Apesar da dimensão da resposta operacional, nenhuma das situações foi considerada grave.

O período mais crítico ocorreu entre as 2 e as 3 horas da madrugada, quando a intensidade da precipitação coincidiu com a maré cheia e com caudais muito elevados nas ribeiras, condicionando o escoamento das águas para jusante.

Albuquerque referiu um acumulado de 479 milímetros de precipitação em 12 horas, um valor que ultrapassa os registos do temporal de 20 de Fevereiro de 2010, quando foram contabilizados 387 milímetros no mesmo período de referência, mas tendo na altura causado 47 mortos e seis desaparecidos.

Tivemos uma situação superior ao 20 de Fevereiro que, como vocês sabem, foi 387 milímetros, ou seja, 387 litros por metro quadrado. Tivemos o pico de 65 litros por hora, às 6 da manhã e o máximo que tivemos no 20 de Fevereiro foi 78 litros por hora , portanto tivemos uma situação muito semelhante." Miguel Albuquerque

Pelas 6 horas da manhã, a intensidade da chuva atingiu 65 litros por metro quadrado em apenas uma hora. Na comparação com a trágica aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, recordou que, durante aquele episódio, foram registados 78 litros por metro quadrado numa hora.

Apesar de a intensidade horária máxima ter sido inferior à registada na tragédia de 2010, o volume acumulado de precipitação associado à depressão Charles foi superior, levando o presidente do Governo Regional a considerar que os dois fenómenos apresentam características muito semelhantes.

O governante explicou que as infra-estruturas de drenagem da cidade estão dimensionadas para responder a picos excepcionais de precipitação, embora o escoamento das águas exija naturalmente algum tempo, sobretudo quando os caudais das ribeiras são elevados.

A coincidência entre a chuva intensa e a maré cheia constituiu um factor adicional de pressão, uma vez que o nível do mar condiciona a descarga das águas das ribeiras, nomeadamente da Ribeira de João Gomes.

Entre as situações mais delicadas, Albuquerque destacou a ocorrência em São Roque, onde uma pessoa que se encontrava desaparecida acabou por ser resgatada. Na Serra de Água, uma família terá de ser retirada da habitação, na sequência de uma derrocada, tendo sido ainda identificadas duas casas afectadas por derrocadas e inundações.

Elogios ao comportamento cívico da população

O presidente do Governo Regional começou por agradecer à população o comportamento cívico demonstrado durante a passagem da depressão, considerando que essa atitude contribuiu para evitar problemas de maior dimensão. Lembrou que muitos dos riscos associados a fenómenos meteorológicos desta natureza surgem durante a circulação de pessoas, apelando implicitamente ao cumprimento das recomendações das autoridades.

Albuquerque agradeceu igualmente o trabalho e a articulação entre bombeiros, câmaras municipais, Protecção Civil e restantes operacionais envolvidos na resposta à depressão.