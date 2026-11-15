Despiste de mota provoca ferimentos a jovem de 27 anos
Motociclista sofreu escoriações em Água de Pena e foi transportado para o Centro de Saúde de Machico
Um jovem de 27 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de um despiste de mota na Estrada Regional, no sítio do Seixo, em Água de Pena, no concelho de Machico.
O alerta foi dado pelas 14h50, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado seis operacionais, apoiados por duas viaturas, uma das quais uma ambulância.
A vítima sofreu ferimentos ligeiros, nomeadamente algumas escoriações. Depois de assistida no local, foi encaminhada para as urgências do Centro de Saúde de Machico.
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