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Despiste de mota provoca ferimentos a jovem de 27 anos

Motociclista sofreu escoriações em Água de Pena e foi transportado para o Centro de Saúde de Machico

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Um jovem de 27 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de um despiste de mota na Estrada Regional, no sítio do Seixo, em Água de Pena, no concelho de Machico.

O alerta foi dado pelas 14h50, tendo os Bombeiros Municipais de Machico mobilizado seis operacionais, apoiados por duas viaturas, uma das quais uma ambulância.

A vítima sofreu ferimentos ligeiros, nomeadamente algumas escoriações. Depois de assistida no local, foi encaminhada para as urgências do Centro de Saúde de Machico.

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