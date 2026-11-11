Aeroporto continua sem voos e 20 cancelamentos

Mais de 220 voos foram hoje cancelados nos aeroportos de Lisboa e Faro devido ao agravamento das condições meteorológicas associado à tempestade Charles, que colocou Portugal continental em situação de alerta. A situação na Madeira, apesar da melhoria geral do estado do tempo (já não chove copiosamente), continua com bastante vento, sobretudo na zona de santa Cruz.

Pelas 09:20 (hora continental), contavam-se 222 voos cancelados entre partidas e chegadas, nos aeroportos de Lisboa e Faro, de acordo com o 'site' da ANA-Aeroportos de Portugal.

Pelas 11h05, o Aeroporto da Madeira continuava sem qualquer aterragem, sendo que o primeiro voo acaba de iniciar a espera. Trata-se de um voo da easyJet vindo de Londres. Mas, até ao momento, nenhum avião aterrou e, por conseguinte, decolou. Oficialmente, ao todo já são 20 voos cancelados e dezenas ainda com situação incerta.

Destes 222, 208 correspondem a cancelamentos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, enquanto os restantes 14 são no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro.

Em Lisboa, contam-se 108 partidas canceladas e 100 chegadas. Já em Faro, verificam-se sete voos cancelados tanto nas partidas como nas chegadas.

Na terça-feira a ANA já tinha alertado para constrangimentos na operação dos aeroportos de Lisboa, Faro e Madeira, antevendo cancelamentos de voos devido ao aviso de condições meteorológicas severas.

A empresa responsável pela gestão aeroportuária aconselhou os passageiros com voos de e para Lisboa, Faro e Madeira agendados hoje a contactarem as respetivas companhias aéreas para confirmarem o estado dos voos antes de se deslocarem para o aeroporto.

Também a TAP, responsável por uma parte significativa dos voos cancelados, anunciou na terça-feira ajustes à operação devido às previsões meteorológicas, permitindo aos passageiros com viagens previstas para hoje alterar os bilhetes, sem penalização, para voos até 17 de novembro.

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de hoje, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros/hora e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 quilómetros/hora".

Foram emitidos avisos meteorológicos vermelhos (o nível máximo) para o continente, para quarta-feira, e também para a Madeira, já a partir da noite de hoje. No arquipélago as escolas vão estar encerradas durante a manhã.