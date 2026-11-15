“Os arraiais só existem por causa do religioso”

Carlos Almada (padre) e Ricardo Fernandes (empresário ligado à animação nocturna) foram os protagonistas da quarta conversa e personificam “o negócio da noite e o negócio da religião”, disse o moderador. “São rentáveis?”, questionou.

Carlos Almada começo por lembrar que a igreja católica não é uma sociedade económica. O sacerdote mostrou discordância com as perspectivas que colocam a igreja em oposição com o divertimento, ‘lato sensu’.

O padre diz que há muito não sai à noite, até porque não gosta de falar e não ser ouvido.

Carlos Almada defende que as críticas à igreja e aos pedres resultam muito do desconhecimento.

O sacerdote pediu que se desloque o foco do para quê ao porquê.

Ricardo Fernandes lembrou que o seu grupo Café do Teatro foi a primeira entidade a trazer o Padre Guilherme à Madeira e disse fazer sempre as suas rezas, pela segurança, para que noite corra bem. “Não importa só a caixa”.

Neste momento, o Grupo Café do Teatro tem 24 estabelecimentos.

Ricardo Fernandes falou de ‘striptease’ masculino e de ‘drag show’ e de como entende haver muita hipocrisia ligada a esse tipo de espectáculos.

Carlos Almada recentrou a discussão no tabu divertimento. O sacerdote disse estar para evangelizar, já não é só o Carlos, é padre. “Não tenho nada contra a saída à noite” e referiu-se aos arraiais que existem “por causa do religioso”.

O padre quis sempre recentrar a questão no porquê: porque vou, porque sou…

Carlos Almada foi questionado sobre o que é que a igreja pode fazer para ir para a noite, porque é onde estão imensos jovens.

O sacerdote respondeu que é verdade que a igreja deve de estar onde os jovens estão, mas que, muitas vezes, tais espaços não querem que a igreja lá esteja. Além disso: “Eu tenho de dormir.”

Jardim apontou uma “lacuna” a Carlos Almada, eu “o primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho”.