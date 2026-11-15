Organismos internacionais alertam para escalada de ataques com drones no Sudão

Cinco organismos internacionais manifestaram hoje a sua profunda preocupação face à recente escalada de ataques com drones no Sudão, que agrava o sofrimento de uma população já atingida pela crise humanitária.

O Quinteto Internacional é composto pela União Africana (UA), pela Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD, na sigla em inglês), pela Liga Árabe, pela União Europeia (UE) e pelas Nações Unidas (ONU).

Em comunicado hoje divulgado, as entidades condenaram veementemente as ações bélicas registadas nos estados de Cartum, Darfur, Kordofão, Nilo Azul, Gadaref, Gezira, Sennar e Mar Vermelho, que causaram vítimas mortais, feridos e graves danos em infraestruturas civis críticas, especialmente centrais elétricas e centros de saúde.

Na mesma nota, referem que a destruição de instalações energéticas provocou cortes de energia generalizados, a paralisação de serviços essenciais e um agravamento drástico das condições humanitárias, dificultando, ao mesmo tempo, as operações de assistência e os caminhos para a recuperação e a paz.

"O Quinteto reitera que não existe uma solução militar para a guerra em curso e apela à cessação imediata das hostilidades e dos ataques contra civis e infraestruturas civis, incluindo o fim do apoio externo que alimenta a escalada", acrescentam, na nota citada pela EFE.

O conjunto das organizações exortou a comunidade regional e internacional a mobilizar a sua influência para apoiar os mecanismos de abrandamento em curso, com o objetivo de alcançar uma trégua humanitária como passo prévio a um cessar-fogo total.

"Os civis, especialmente as mulheres e as crianças, em todas as regiões do Sudão, já não conseguem suportar as consequências dos confrontos militares. As armas têm de se calar", indicam.

Os organismos defenderam que "o futuro do país deve ser moldado através de um processo político inclusivo, liderado e protagonizado pelos próprios sudaneses".

A guerra no Sudão teve início em 15 de abril de 2023 e, desde então, já causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e a deslocação de cerca de 14 milhões, transformando o país no palco de uma das piores catástrofes humanitárias do planeta.