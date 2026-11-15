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Praticante de parapente ferido em queda no Arco da Calheta

Homem caiu num terreno de bananeiras e sofreu algumas escoriações

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foto Arquivo

Um praticante de parapente ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma queda no Arco da Calheta. O acidente ocorreu num terreno de bananeiras, tendo o alerta sido dado pelas 15h51.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta mobilizaram uma ambulância e dois operacionais para prestar assistência à vítima, cuja idade e nacionalidade não foi possível apurar.

À chegada dos bombeiros, o homem já se encontrava na Estrada Regional que liga o Arco da Calheta à Madalena do Mar. Apresentava ferimentos ligeiros, nomeadamente algumas escoriações, tendo sido assistido e posteriormente transportado para as urgências do Centro de Saúde da Calheta.

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