Foi a tempestade Charles mais intensa do que a aluvião de 2010?

A comparação entre a tempestade Charles e a aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, no Chão do Areeiro, revela duas realidades distintas. Embora Charles tenha estabelecido um novo extremo absoluto nacional de precipitação diária, os registos da aluvião mostram que, em determinados períodos, a intensidade da chuva foi superior à observada em Novembro de 2026.

Na sequência da passagem da tempestade pela Madeira, Miguel Albuquerque afirmou que a precipitação acumulada tinha sido superior à registada em 2010. "Tivemos uma situação superior ao 20 de Fevereiro que, como vocês sabem, foi 387 milímetros, ou seja, 387 litros por metro quadrado. Tivemos o pico de 65 litros por hora, às 6 da manhã e o máximo que tivemos no 20 de Fevereiro foi 78 litros por hora, portanto tivemos uma situação muito semelhante", declarou.

A afirmação exige, contudo, uma análise por períodos de acumulação. Os dados confirmam que Charles ultrapassou a precipitação registada em 12 horas durante a aluvião, mas também demonstram que, nos períodos de 10 minutos, uma hora e seis horas, os máximos de 2010 foram superiores.

Os 387,1 mm de 2010 não correspondem a 24 horas

Um dos aspectos essenciais para interpretar a afirmação do presidente do Governo Regional é o período a que respeitam os 387,1 mm. Esse valor corresponde ao acumulado entre as 00h00 e as 17h10 de 20 de Fevereiro de 2010, altura em que a estação meteorológica do Chão do Areeiro deixou de emitir dados. Não representa, portanto, um período completo de 24 horas.

De acordo com o IPMA, a estação registou 287,7 mm entre as 09h00 e as 17h10, enquanto o acumulado desde a meia-noite atingiu os 387,1 mm. A interrupção dos registos impede uma comparação directa com as 24 horas completas observadas durante Charles.

Na passagem da tempestade, o Chão do Areeiro acumulou 502,7 litros por metro quadrado (mm) em 24 horas, entre as 09h00 de 10 de Novembro e as 09h00 de 11 de Novembro. O IPMA identificou este valor como um novo extremo absoluto nacional de precipitação diária, superando o anterior máximo de 497,5 mm, registado na mesma estação a 6 de Junho de 2023.

A diferença para os 387,1 mm da aluvião é de 115,6 mm. Porém, os períodos não são equivalentes: num caso estão contabilizadas 24 horas completas e, no outro, apenas 17 horas e 10 minutos. Não é, por isso, rigoroso apresentar os dois valores como uma comparação directa de máximos diários.

Uma incongruência de 0,6 litros na identificação do recorde nacional

A informação divulgada pelo IPMA sobre Charles contém uma diferença que merece ser assinalada. O instituto identifica os 502,7 mm/24h, registados entre as 09h00 de 10 de Novembro e as 09h00 do dia seguinte, como o novo extremo absoluto nacional de precipitação diária. No entanto, apresenta também um acumulado de 503,3 mm no dia 11 de Novembro, entre as 00h00 e as 24h00.

A diferença é de 0,6 mm, ou seja, pouco mais de meio litro por metro quadrado. O valor de 503,3 mm é superior ao que o próprio instituto identifica como recorde nacional, embora ambos correspondam a períodos de 24 horas.

A distinção está nos intervalos de referência: os 502,7 mm resultam de uma janela móvel entre as 09h00 de dois dias consecutivos, enquanto os 503,3 mm correspondem ao dia civil de 11 de Novembro. Ainda assim, a diferença levanta uma questão sobre a identificação do novo extremo absoluto nacional, uma vez que o acumulado diário fixo ultrapassa o valor apresentado como recorde.

Em 2010 choveu mais em 10 minutos, numa hora e em seis horas

A análise dos períodos mais curtos permite perceber melhor a intensidade da precipitação nos dois episódios.

A 20 de Fevereiro de 2010, o Chão do Areeiro registou 15,4 mm em 10 minutos, contra 12,7 mm durante Charles. Numa hora, a diferença também favoreceu a aluvião: 78,5 mm, face aos 65,4 mm registados em Novembro de 2026.

No período de seis horas, em 2010 foram acumulados 272,1 mm/6h, enquanto durante Charles o máximo atingiu 249,5 mm/6h. A diferença foi de 22,6 mm.

Assim, apesar do novo recorde nacional alcançado em Novembro, a aluvião apresentou valores superiores nos três intervalos analisados: 10 minutos, uma hora e seis horas. Estes indicadores permitem avaliar a intensidade da chuva em períodos curtos, relevante para compreender a formação de enxurradas, a subida dos caudais das ribeiras e o desencadeamento de movimentos de vertente.

Charles concentrou mais de 90% da chuva em 12 horas

Quando a comparação passa para um período de 12 horas, os resultados invertem-se. Durante a aluvião, o Chão do Areeiro acumulou 372,4 mm/12h, valor confirmado pelo IPMA.

Na passagem de Charles, o máximo registado na mesma estação foi de 474,7 mm/12h móveis. A diferença é de 102,3 mm, favorável ao recente temporal.

Este acumulado corresponde a mais de 90% da precipitação registada nas 24 horas móveis que estabeleceram o novo extremo nacional. A concentração de quase toda essa quantidade de chuva em apenas 12 horas evidencia a persistência e a intensidade excepcional do episódio.

O IPMA identificou ainda máximos de 133,2 mm/3h, 249,5 mm/6h e 65,4 mm/1h no Chão do Areeiro. Os dados mostram que Charles manteve uma elevada intensidade durante várias horas consecutivas, embora os máximos de curta duração tenham sido inferiores aos de 2010 nos períodos comparáveis.

IPMA considera difícil comparar episódios diferentes

Questionado sobre a possibilidade de estabelecer uma comparação directa entre a tempestade Charles e a aluvião de 2010, o delegado regional do IPMA na Madeira, Ricardo Tavares, sublinhou que "é sempre difícil comparar episódios com características diferentes".

O responsável destacou que "a precipitação diária no Chão do Areeiro foi a mais elevada alguma vez registada numa estação portuguesa", referindo-se ao novo extremo nacional alcançado durante Charles. Reforçou, contudo, que "é muito difícil comparar episódios com características diferentes".

A comparação demonstra precisamente essa dificuldade. A intensidade máxima numa hora ou em seis horas não traduz necessariamente o comportamento de todo o episódio meteorológico. Da mesma forma, um acumulado de 24 horas não pode ser comparado directamente com um registo inferior a esse período.

Conclusão

Charles superou a aluvião em 12 horas e estabeleceu um novo recorde nacional em 24 horas. Porém, em 2010 choveram mais em 10 minutos, uma hora e seis horas. Além disso, os 387,1 mm citados por Miguel Albuquerque correspondem a 17 horas e 10 minutos, não a 24 horas. A comparação depende, por isso, dos períodos analisados.