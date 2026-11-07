Aeroporto da Madeira com 16 operações canceladas

O Aeroporto Internacional da Madeira regista, na manhã de hoje, 16 voos cancelados, entre chegadas e partidas, numa altura em que o arquipélago se prepara para a chegada da depressão Bruna, que deverá provocar um agravamento das condições meteorológicas durante o dia de hoje e amanhã.

Depressão Bruna traz chuva forte e rajadas até 130 km/h à Madeira IPMA prevê períodos de precipitação persistente e por vezes forte entre sábado e domingo, com o vento a atingir 100 km/h nas zonas baixas e 130 km/h nas terras altas. Costa sul da Madeira poderá registar ondas entre 3,5 e 4,5 metros

De acordo com os dados disponibilizados, neste momento, no site da ANA Aeroportos, encontram-se canceladas nove chegadas e sete partidas. Entre os voos afectados estão ligações provenientes e com destino a Lisboa, Porto, Basileia e Manchester, operadas pela TAP Air Portugal, easyJet Europe, easyJet Switzerland e Jet2.com.

Nas chegadas, os cancelamentos abrangem os voos EJU6835, proveniente do Porto (TP1691), de Lisboa (EZS1281), de Basileia (LS851), de Manchester (TP1693), de Lisboa (EJU6831), do Porto (TP3843) e (TP1695), ambos de Lisboa, e (TP1705), proveniente do Porto.

Já nas partidas, foram canceladas as operações (EJU6832), com destino ao Porto, (TP1692), para Lisboa, (EZS1282) para Basileia, (LS852), para Manchester (EJU6836), para o Porto (TP1694), para Lisboa, e (TP1708), também com destino ao Porto.

De acordo com os dados do FlightRadar, um voo da TAP proveniente de Lisboa, cuja chegada estava prevista para as 09h15, não conseguiu aterrar no Aeroporto da Madeira e está a ser divergido para Lisboa. Outras três aeronaves, provenientes de Marselha, Bruxelas e Lisboa, encontram-se a realizar voltas de espera nas proximidades do aeroporto, enquanto aguardam condições para aterrar.

Os constrangimentos poderão estar relacionados com a aproximação da depressão Bruna ao arquipélago, que deverá trazer períodos de chuva por vezes forte, vento intenso e condições adversas, susceptíveis de afectar a operação aeroportuária.

No site da ANA Aeroportos pode ler-se o seguinte aviso: "as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias. Contacte a sua Companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto."

Perante este cenário, os passageiros são aconselhados a acompanhar as actualizações dos respectivos voos junto das companhias aéreas e a consultar a informação disponibilizada pela ANA Aeroportos antes de se deslocarem ao aeroporto.