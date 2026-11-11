17 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

O Aeroporto da Madeira ainda não recebeu qualquer voo esta quarta-feira e nenhum voo levantou rumo ao destino previsto. Na prática, a infra-estrutura está fechada, pois além de voos cancelados e previstos, nada se passa a esta hora e no 'horizonte' (Flightradar24) não se vislumbram quaisquer voos rumo à Madeira.

Segundo a informação da empresa que gere o aeroporto, estão cancelados 8 chegadas e 9 partidas ao longo do dia, mas há dezenas de voos sem informação disponível ainda.

Segundo a informação habitual da ANA - Aeroportos da Madeira, "as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) nos próximos dias. Contacte a sua Companhia para confirmar o estado do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto", aconselha.