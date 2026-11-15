Formato que combina boxe ao vivo com videojogos vai estrear em Istambul

Um novo formato que combina videojogos e boxe ao vivo vai estrear em Istambul, na Turquia, em 03 de dezembro, anunciou hoje a Federação Internacional de Boxe (IBA).

Segundo a IBA, "este formato oferece aos atletas mais uma oportunidade de competir por prémios" e evidencia os planos da organização "para desenvolver o desporto através da tecnologia digital".

O denominado boxe figital (físico e digital) é uma modalidade que une uma disputa numa consola de videojogos, ação a ser exibida num ecrã gigante dentro da arena, e um combate ao vivo no ringue.

Os atletas vão competir em duas etapas interligadas: uma disputa de boxe digital, com recurso a comandos de videojogos, seguida de um combate ao vivo. Os resultados de ambas as etapas serão contabilizados para o resultado final.

A etapa física terá um peso ligeiramente maior do que a de boxe digital na pontuação geral, embora o desempenho no videojogo continue a ser uma componente importante para o resultado final.

A estreia da modalidade decorrerá durante as fases finais da edição inaugural da Taça Presidente da IBA, em Istambul, e será aberta aos pugilistas que já tenham sido eliminados do torneio e que estejam aptos a competir.

Ao unir o boxe digital ao físico, a IBA procura "desenvolver um formato que preserve os fundamentos desportivos da modalidade, criando, ao mesmo tempo, novas formas de os atletas competirem e de os adeptos se envolverem com a modalidade".