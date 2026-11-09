Acidente complica trânsito rumo ao Aeroporto

Um acidente ocorrido na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico, mais precisamente no sublanço entre Gaula e Boaventura, em Santa Cruz, está a acusar um pequeno congestionamento.

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No local, já sinalizado pela concessionária da Via Rápida, o congestionamento estende-se por cerca de 800 metros, dificultando a vida de quem segue para Oeste, nomeadamente para quem precisa ir para o Aeroporto.

Os Bombeiros locais, até ao momento não foram chamados.

Foto Google Maps

De resto, continua congestionamento na Via Rápida no mesmo sentido, mas no sublanço Santo António - Santa Luzia, ao longo de 2,5 km e no sentido oposto, situação que já havíamos reportado,, agora com cerca de 4 km de extensão a partir da Cancela - Caniço. Ambos os casos são devido a trânsito intenso.