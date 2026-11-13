Médico madeirense recebe Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos

O médico madeirense João Manuel Rodrigues Silva foi distinguido com a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos, numa cerimónia integrada no 29.º Congresso Nacional da instituição, que decorreu ontem e hoje, no Terminal de Cruzeiros de Leixões, no Porto.

A homenagem reconhece o percurso profissional do cirurgião cardiotorácico, bem como o contributo prestado para a dignificação da profissão médica, a excelência técnica, científica, ética e humanista e a defesa da qualidade dos cuidados de saúde.

A distinção foi atribuída no âmbito do congresso, subordinado ao tema 'Ser médico num mundo em evolução', que reúne médicos de diferentes gerações, especialidades e contextos de prática, através de conferências, mesas-redondas, workshops e momentos de debate e partilha.

A cerimónia de entrega das Medalhas de Mérito contou com a presença do bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, do presidente do Conselho Regional do Sul, Paulo Simões, e do presidente do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira, Gil Bebiano, entre outros representantes das diferentes regiões.

Nota biográfica

João Manuel Rodrigues Silva, nascido no Funchal a 14 de Maio de 1956, licenciou-se em Medicina, em 1980, pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Completou a formação específica em Cirurgia Cardiotorácica no Hospital de Santa Cruz e no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tendo obtido a especialidade em 1991, com 19 valores.

Regressou posteriormente à Madeira com a missão de criar um Serviço de Cirurgia Cardiotorácica na Região, tornando possível o acesso dos doentes madeirenses a cuidados especializados nesta área sem necessidade de deslocação ao continente.

Foi director do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica desde Outubro de 1992 até à aposentação, tendo desempenhado igualmente funções de director do Bloco Operatório do Hospital Central do Funchal e adjunto do director clínico, entre 2002 e 2008. Exerceu ainda o cargo de director clínico do SESARAM em dois períodos, entre 2008 e 2010 e em 2015.

Ao longo da carreira, participou na formação de equipas locais, na aquisição de meios técnicos e na implementação de protocolos que permitiram consolidar a autonomia do serviço de Cirurgia Cardiotorácica, assegurando resposta permanente aos doentes da Região.

João Manuel Rodrigues Silva coordenou também a componente clínica do processo de acreditação das unidades de saúde da Madeira e foi vice-presidente do grupo de acompanhamento do Novo Hospital Central da Madeira, nomeado em 2015. Actualmente, preside à Comissão de Ética do SESARAM.

O percurso inclui ainda participação activa na Ordem dos Médicos, tendo integrado os órgãos dirigentes do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira durante dois mandatos consecutivos, entre 1993 e 1999. Foi também representante da especialidade no Conselho Consultivo das Especialidades e integra, desde 2023, o Colégio de Especialidade de Cirurgia Cardiotorácica.

No campo científico e académico, tutelou a formação específica de médicos das especialidades de Cardiologia e Cirurgia Geral, colaborou na organização de reuniões científicas e publicou, como autor ou co-autor, 41 trabalhos científicos. Participou ainda em numerosos congressos e eventos médicos nacionais e internacionais.

O médico foi recentemente alvo de um louvor público do Governo Regional, através da Resolução n.º 556/2026, que destacou as suas capacidades técnicas, dedicação, rigor e humanismo, bem como o impacto da sua actividade clínica na qualidade dos serviços prestados.