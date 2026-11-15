Dois sismos registados de madrugada na Região da Madeira

A Região da Madeira registou, esta madrugada, dois sismos, com magnitudes de 3,9 e 2,1 na escala de Richter.

O abalo de maior intensidade ocorreu às 04:04, a uma profundidade de 31 quilómetros, com epicentro a Este do Porto Santo, a cerca de 450 quilómetros do Funchal. Apesar de estar incluído na área geográfica designada por Região da Madeira, o epicentro localizou-se mais próximo da costa de Marrocos do que do arquipélago madeirense.

O segundo sismo foi registado às 01:43, a uma profundidade de 10 quilómetros, com epicentro a Norte do Porto Santo, a aproximadamente 230 quilómetros do Funchal. Este abalo teve uma magnitude de 2,1.