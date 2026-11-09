Movimento começou a normalizar-se esta noite no Aeroporto da Madeira

Depois do cancelamento de dezenas de voos no sábado e na manhã e início da tarde deste domingo devido ao vento forte, associado à passagem da depressão 'Bruna', o movimento no Aeroporto da Madeira começou a normalizar-se ao final da tarde de hoje.

Todos os 21 voos com chegada prevista após as 17h15 foram realizados. Estão também programadas pelo menos cinco voos extraordinários durante a madrugada desta segunda-feira, que servem para encaminhar os passageiros retidos nos últimos dois dias.