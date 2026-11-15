A 9.ª edição do Madeira 7 Talks realiza-se hoje, no Design Centre Nini Andrade Silva. Sob o tema ‘O Rei Vai Nu’, a iniciativa reúne 14 convidados de diferentes áreas de actividade, para uma série de conversas e reflexões sobre a sociedade, o poder, as aparências e a coragem de questionar aquilo que é dado como adquirido.

Depois das boas-vindas, por Nini Andrade Silva, e do historial das conversas, por António Barroso Cruz, a primeira conversa foi protagonizada por Leonel Silva, gestor público (IHM), e por João Paredes, arquitecto e docente.

Leonel Silva abriu a conversa lembrando que habitação pública não é um exclusivo das pessoas “mais desgraçadinhas”, sendo agora também para uma classe média e trabalhadora. Existem critérios claros, garantiu.

O gestor da IHM defendeu a construção em altura e afirmou que há construções dos anos 1970, que hoje não seriam possível. A construção em altura, disse, poderá ser preferível a espalhar casas por toda a paisagem.

Leonel Silva criticou a acção dos arquitectos, que por vezes, querem pormenores pouco compatíveis com a habitação social. João Paredes perguntou se a IHM está a tentar construir gaiolas. O gestor da IHM disse ter uma visão em que a pragmática se sobrepõe à estética.

João Paredes começou por recordar o exemplo de um participante na edição do ano passado, em que uma pessoa demonstrou como uma casa pode ser determinante na vida de uma pessoa.

Leonel Silva defendeu que há casos, como os de toxicodependência e sem-abrigo, em que, antes de uma habitação, há que ajudar a pessoa a outros níveis.

Perante a ‘acusação’ de que negligenciava o belo, Leonel Silva contra-argumentou que o simples pode ser belo e que, na habitação económica, é preciso conciliar com os custos.

João Paredes, sobre a construção em altura, disse que o exemplo dado, da Segurança Social, é bom, mas manifestou-se completamente contra tal solução no centro do Funchal. Na periferia, sim, pode ser uma solução.

O arquitecto entende que a altura não pode violentar a ilha, as suas formas, e que os edifícios devem de ter uma qualidade estética, que é necessária ao ser humano. Tem de haver espaço à criatividade e os arquitectos têm de deixar a sua marca, na sua época.

Leonel Silva também alertou para o facto de 'a cadeira' mudar as perspectivas.

Nini Andrade pediu para intervir, defendendo que as casas de habitação social não têm ser todas iguais, que podem ser igual, e disse que teria muito gosto em trabalhar em habitação social, ao que Leonel Silva precisou que o objectivo é "habitação pública" e não habitação social.

João Paredes interveio dizendo que adoraria fazer habitação social com Nini Andrade.

Na sequência de uma intervenção do público, João Paredes chamou de “arrogância” a intervenção feita no estádio dos Barreiros. “São situações altamente condenáveis”.