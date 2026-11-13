Alguns aeroportos dos EUA começam a recuperar operações

Alguns aeroportos norte-americanos estão a começar a recuperar as operações, na sequência da suspensão generalizada das partidas de voos decretada esta sexta-feira pela Administração Federal de Aviação (FAA).

Segundo a estação televisiva NBC, entre os aeroportos que estão a retomar a actividade encontra-se o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington e o Aeroporto O'Hare, o principal aeroporto na cidade de Chicago.

EUA suspendem voos em todo o país por razões de segurança Decisão da autoridade norte-americana surge na sequência de problemas nas comunicações do controlo de tráfego aéreo. Informação foi avançada pela SIC Notícias, que cita a agência Reuters

Secretário da Segurança Interna dos EUA afasta cenário de novo 11 de Setembro Markwayne Mullin procurou tranquilizar os norte-americanos, garantindo que a suspensão dos voos está relacionada com graves falhas de comunicação nos sistemas de controlo de tráfego aéreo

A retoma gradual acontece depois de uma falha grave nas comunicações dos centros de controlo de tráfego aéreo ter levado as autoridades a ordenar que todas as partidas permanecessem em terra, por razões de segurança.

Apesar do início da recuperação das operações, existem ainda atrasos e fortes constrangimentos na circulação aérea, devido à acumulação de voos afectados pela suspensão.

As autoridades norte-americanas continuam a acompanhar a situação na Casa Branca. O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, encontra-se a liderar uma reunião de emergência.