Selecção portuguesa recupera em Braga e viaja até Cardiff

A seleção portuguesa treina hoje em Braga, depois do desaire com a Dinamarca (4-1), na Liga das Nações de futebol, e viaja até Cardiff, onde na terça-feira defronta o País de Gales no fecho do Grupo A4.

Horas após o primeiro desaire da 'era' Jorge Jesus e da pior derrota de sempre em jogos oficiais em casa, Portugal tem uma sessão de recuperação agendada para as 11:00, na Cidade Desportiva do Sporting de Braga, que será totalmente fechada à comunicação social.

Durante a tarde, a comitiva lusa segue para o Porto e viaja para o País de Gales, onde na segunda-feira tem um treino agendado para as 17:00 no Estádio Cardiff City, o palco do duelo de terça-feira.

Rúben Dias e João Palhinha, suspensos, e o capitão Bernardo Silva, lesionado, foram dispensados do estágio de Portugal e vão assim falhar a viagem até à capital do País de Gales, deixando o selecionador Jorge Jesus com 24 jogadores disponíveis.

Nesse encontro, a equipa das 'quinas' necessita apenas de um ponto para confirmar o primeiro lugar do grupo, e assim assegurar o estatuto de cabeça de série nos quartos de final, enquanto os galeses ainda lutam para fugirem diretamente ao regresso à Liga B e tentam manter-se na divisão principal através do 'play-off' de descida.

No sábado, no primeiro jogo desde a despedida de Cristiano Ronaldo, a Dinamarca adiantou-se no marcador com um golo de penálti de Pierre-Emile Hojbjerg, aos 43 minutos, e ampliou a vantagem com dois tentos de Rasmus Hojlund, aos 50 e 57, e um de Joachim Andersen, aos 75, com Bernardo Silva, o novo capitão luso, a reduzir, aos 90+3.

Portugal, que tinha vencido os primeiros quatros jogos, lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.

O País de Gales-Portugal está agendado para as 19:45.