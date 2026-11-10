Homem esfaqueado de madrugada na Avenida do Infante
Um homem com 34 anos foi vítima de agressão com arma branca, por volta das 04h00 da madrugada desta terça-feira, nas proximidades do posto de abastecimento de combustíveis da Galp, na Avenida do Infante.
A vítima sofreu um corte no lado esquerdo do abdómen, com aproximadamente cinco centímetros. Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram para o local uma ambulância, com três elementos. Uma vez controlada a hemorragia, o homem foi levado ao serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A PSP foi chamada ao local e está a investigar o incidente.
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