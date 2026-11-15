No Dia Mundial em Memória das Vítimas dos Acidentes Rodoviários, faz-se a conta ao número de mortos desde 1976. As estradas cobram 1.131 vidas. Meio século de sinistralidade teve também custos que atingem um número impressionante: 7,3 mil milhões de euros. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO. Saiba também que a PSP regista cinco crimes e infracções por dia. A prevenção rodoviária quer limitar rent-a-car. Para ler entre as páginas 4 e 8.

A maior mancha gráfica vai para as castanhas à espera das luzes da Festa. Os vendedores aguardam pelas iluminações para melhorar negócio. Leia a reportagem nas páginas 10 e 11.

Nos Rostos da Autonomia, falamos com Célia Pessegueiro, a primeira mulher a ganhar uma Câmara na Região. Na página 2 da edição deste domingo.

Nesta edição, falamos de como a revisão do POT avança. O Programa de Ordenamento do Turístico também vai avaliar a sustentabilidade e qualidade de vida dos residentes. O Governo e a Câmara do Funchal rejeitam “alarmismo” da ACIF. Conheça os pormenores nas páginas 12 e 13.

Por fim, no desporto, abordamos, nas páginas 20 e 21, a humilhação na pedreira. Derrota pesada no primeiro jogo da selecção, após a despedida de Cristiano Ronaldo.

Estas e outras notícias constam da edição desta segunda-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia e bom fim-de-semana com o DIÁRIO!