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Força Aérea transporta doente durante a madrugada

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Foto FAP

A Força Aérea Portuguesa transportou, durante a madrugada de hoje, um doente que necessitava de cuidados médicos entre ilhas do arquipélago da Madeira.

Segundo informação divulgada, a missão foi realizada com recurso a um avião C-295M, da Esquadra 502 – 'Elefantes', assegurando o transporte do paciente para assistência médica.

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