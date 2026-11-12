Força Aérea transporta doente durante a madrugada
A Força Aérea Portuguesa transportou, durante a madrugada de hoje, um doente que necessitava de cuidados médicos entre ilhas do arquipélago da Madeira.
Segundo informação divulgada, a missão foi realizada com recurso a um avião C-295M, da Esquadra 502 – 'Elefantes', assegurando o transporte do paciente para assistência médica.
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