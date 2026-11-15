A arrepiante ganância

Há posturas inquietantes numa Região que precisa de Turismo como de pão para a boca, embora alguns dos insaciáveis que dele dependem, de forma ignóbil, cuspam no prato em que sempre comeram. Mesmo que uns quantos pensadores se deleitem, de quando em vez, com divagações sobre a diversificação da economia, a Madeira autonómica sempre viu no turista uma importante fonte de receita. E bem. Só que agora, para além das viagens, dormidas, comidas e bebidas, quase tudo é motivo para cobrança acrescida ou taxa despropositada, como se antes não houvesse paisagens, levadas, percursos pedestres, rent-a-car, miradouros e jardins. E com tamanha febre comercial e entusiástico instinto esquizofrénico qualquer dia algum iluminado emitirá uma factura até então absurda que incluirá a taxa pelo ar que cada um respira, pela água que jorra da nascente, pelo banho de assento numa qualquer ribeira ainda não conspurcada, pelo sonoro chilrear do melro preto ou pela fotografia captada na Laurissilva.

Num ápice a Madeira torna-se inalcançável à conta da deriva criativa de várias entidades. Umas públicas, mas também muitas privadas. Todas gananciosas. Cada experiência parece esconder uma oportunidade suplementar de negócio de uma vida. Como se quem nos visita tivesse uma capacidade inesgotável para pagar sem exigir qualidade. Como se a Região tivesse a obrigação permanente de lhe apresentar mais uma factura sem dar justificação aceitável. Como se não houvesse um amanhã que, a continuar assim, entregue a caprichos e a amadorismos, está comprometido. Mesmo que o Governo Regional tivesse o cuidado de aumentar os custos de alguns percursos pedestres classificados que chegam a 233% numa manhã de nevoeiro; mesmo que Funchal, Santa Cruz e Porto Santo insistam na duplicação da taxa turística; mesmo que o residente, porque votante, escape ao assalto transversal; mesmo que muitas empresas - as mesmas que aplicam sorrateiramente a gorjeta ou então a taxa de rolha e da embalagem dos restos - encham cofres como nunca, também à conta da natureza, e não reflictam os ganhos admiráveis nos salários dos seus, há uma sucessão de decisões que, somadas, revelam uma preocupante ausência de bom senso, proporcionalidade e previsibilidade.

Não está em causa a necessidade de conservar o património natural ou investir na qualidade da experiência turística. Pelo contrário. Quem beneficia de um recurso que exige manutenção deve contribuir para a sua preservação, segurança e esplendor. O que gera estupefacção é facilidade com que se decide aumentar a conta sem demonstrar, com transparência, quanto custa aquilo que se pretende financiar, quanto se espera arrecadar e, sobretudo, o que se vai melhorar em concreto. Cobrar mais não é sinónimo de oferecer melhor. E invocar a sustentabilidade não legitima devaneios.

No mais optimista dos cenários o Turismo da Madeira não vai crescer em 2027 como até aqui, o que torna mais incompreensível a leviandade com que se acumulam encargos sobre um sector exposto à concorrência internacional, mas que tudo faz para animar outros destinos, ao transformar a sua maior vantagem competitiva numa mera caixa registadora.