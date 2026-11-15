A Madeira é hoje uma Região mais preparada

A depressão Charles trouxe-nos, por algumas horas, a memória do terrível 20 de Fevereiro de 2010. As famílias de quem viveu aquele dia dificilmente esquecem o que aconteceu. Passados todos estes anos, voltou a chover com uma intensidade semelhante. No Chão do Areeiro caíram mais de 500 litros por metro quadrado em 24 horas, um recorde nacional, para se ter uma ideia. Mas as consequências desta vez foram muito diferentes. Felizmente, não houve vítimas mortais nem a destruição que todos temíamos.

Não foi apenas sorte. Não foi apenas fruto do acaso. Seria, por isso, profundamente injusto ignorar o trabalho que a Madeira fez desde 2010 para estar mais preparada.

O Governo Regional investiu na regularização das ribeiras, na construção de açudes nas zonas mais altas para reter pedras, terras e outros inertes antes de chegarem às zonas habitadas. Basta lembrar as intervenções nas ribeiras de São João, Santa Luzia e João Gomes, no Funchal, ou na Ribeira Brava e na Tabua. Obras caras, muitas vezes pouco visíveis e que não dão grandes inaugurações. Mas que, quando chega uma noite destas, podem fazer toda a diferença.

O próprio Presidente do Governo Regional sublinhou que as estruturas de retenção funcionaram bem, como já tinha acontecido noutras intempéries. É para isto que serve o investimento público. Para proteger pessoas, casas e vidas. O Estado na Madeira, e também no País, cumpriu uma das funções mais básicas e pelas quais existe no contacto social: proteger e garantir segurança aos cidadãos.

E depois houve a resposta no terreno propriamente dito naquelas horas. Os avisos antecipados, as mensagens enviadas aos telemóveis, o encerramento preventivo das escolas e de alguns serviços, a articulação entre a Protecção Civil, as câmaras municipais, os bombeiros e os restantes agentes. Centenas de ocorrências, muitas horas de trabalho e operacionais que estiveram onde era preciso, enquanto a maioria de nós procurava segurança em casa.

A todos eles, bombeiros, equipas de socorro, autarcas, presidentes de câmara, trabalhadores municipais e responsáveis da Protecção Civil, é devido um agradecimento público. E também aos madeirenses que respeitaram os avisos e evitaram riscos desnecessários. As madeirenses que revelaram muita responsabilidade.

Houve inundações, derrocadas, estradas cortadas e famílias afectadas. O inevitável perante estas depressões. A natureza na Madeira continua a exigir respeito e há sempre trabalho por fazer.

Quanto à oposição, espero que saiba reconhecer o que correu bem. A fiscalização é necessária e as falhas devem ser apontadas. Mas transformar cada aviso meteorológico numa oportunidade para atacar o Governo, ou parecer mais interessado em encontrar um desastre político do que em evitar um desastre verdadeiro, não serve ninguém. Até por excesso de zelo ou prevenção já se acusa os governos. Tudo serve para a nossa (alguma) classe política.

A Madeira no seu global respondeu. E respondeu melhor porque aprendeu, investiu e se organizou. Há mérito político do Governo Regional, há mérito dos municípios e, acima de tudo, há o mérito de quem esteve na rua a proteger os outros.

A Madeira é hoje uma Região mais preparada. Que continuemos a trabalhar para que assim seja.