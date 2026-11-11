130 ocorrências registadas na Madeira

O número de ocorrências relacionadas com a passagem da depressão Charles pela Madeira subiu para 130, de acordo com o mais recente balanço do Serviço Regional de Protecção Civil.

Santa Cruz continua a liderar a lista dos concelhos mais afectados, com 36 ocorrências, seguido de Machico, com 28, e do Funchal, com 24. Este último município registou uma subida significativa, passando das 11 ocorrências contabilizadas no balanço anterior para as actuais 24.

Câmara de Lobos surge a seguir, com 15 situações, enquanto a Ponta do Sol contabiliza dez e Santana oito. A Calheta regista três ocorrências e a Ribeira Brava duas. Porto Moniz, Porto Santo e São Vicente apresentam uma ocorrência cada. Existe ainda uma situação cuja localização não está identificada.

Quanto à tipologia das ocorrências, os movimentos de massa passaram a liderar as intervenções, com 33 registos, seguidos das inundações de estruturas ou superfícies devido à precipitação intensa, com 29, e das quedas de árvores, com 21.

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A Protecção Civil contabiliza ainda 13 operações de limpeza de vias e sinalização de perigo, oito intervenções para corte ou remoção de elementos em risco de queda e seis situações relacionadas com danos ou quedas de redes de fornecimento eléctrico.

Foram igualmente registadas cinco operações de desentupimento ou tamponamento, quatro desabamentos de estruturas edificadas, quatro quedas de elementos de construção e uma queda de estruturas temporárias ou móveis. A estas situações juntam-se seis acções de patrulhamento, reconhecimento e vigilância.

Em termos de mobilização de recursos, Machico apresenta o maior número de empenhamentos de operacionais, com 88, seguido de Santa Cruz, com 77, e do Funchal, com 56.

O aumento do número de ocorrências surge depois de Rui Faria, comandante assistente do Serviço Regional de Protecção Civil, ter admitido que seriam expectáveis novos registos durante a manhã, à medida que a população começasse a acordar, a identificar e a comunicar os estragos provocados pelo mau tempo durante a madrugada.