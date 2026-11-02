Dois sismos registados na Madeira e no Porto Santo

Dois sismos foram registados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no arquipélago da Madeira ontem, dia 1 de Novembro.

O primeiro abalo ocorreu pelas 17h35, a sul da Ribeira Brava, tendo atingido uma magnitude de 1,6 na escala de Richter. De acordo com os dados do IPMA, o sismo teve uma profundidade de 30 quilómetros.

Já durante a noite, pelas 22h48, foi registado um segundo sismo, desta vez a nordeste do Porto Santo. Este abalo apresentou uma magnitude de 2,2 e ocorreu a uma profundidade de 21 quilómetros.