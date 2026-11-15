Socialista antes de ser do partido

Nasceu em 1980, viveu a infância nos Canhas, na Ponta do Sol e em 2017 conseguiu o feito de ser a primeira mulher, em 50 anos de Autonomia, a ganhar uma cámara municipal na Região.

Célia Pessegueiro é a entrevistada do podcast ‘Rosto da Autonomia’, uma iniciativa do DIÁRIo com o apoio da Assembleia Legislativa da Madeira e que pode ser visto e ouvido, hoje, em https://podcasts.dnoticias.pt/rostos-da-autonomia/ e na TSF-Madeira.

“Eu nasci em 1980, portanto, seis aninhos depois da Revolução, acredito que ainda tudo muito fresco”, começa por refrir.

“ Eu conhecia uma realidade. Conhecia a realidade da minha freguesia, dos Canhas, que ainda assim tinha as estruturas, tinha tecido empresarial activo. Tinha escola, tinha centro de saúde, ou dispensário, como ainda se chamava. Transporte público e ligação ao Funchal com relativa facilidade. Eu só estava ali a algum tempo de distância do centro do Funchal. Portanto, eu não tinha a noção que era diferente”, recorda.

Célia Pessegueiro começou a aparecer, nas fotos dos jornais e imagens da televisão, nas discussões sobre o aborto, ainda era uma jovem, sem ligação ao Partido Socialista nem à ‘jota’, que viria a liderar.

“A percepção que eu tenho é de ser socialista antes de ser militante do Partido Socialista.

De convicção? “Sim. Naquilo que diz respeito à defesa das liberdades individuais, da vontade própria não ser regulada. Aquele sentido de justiça que já existia desde miúda, com algumas brigas que às vezes comprava, mas que se calhar se intensificou na adolescência.

Ver Galeria

E foi assim que se aproximou do Partido Socialista, antes disso, da JS.

“Eu andei envolvida, não com a jota, no movimento da escola por causa das provas globais. E eu fui da primeira leva, apanhei as provas globais. Mas ainda vinha às manifestações ao Funchal. Eu lembro-me de, já não sei quem é que tomou a iniciativa, se foi a mesma associação ou se foi um grupo, de chamar um autocarro. Ligaram para a Rodoeste, quanto é que custa o autocarro, vai dar X a cada um. Lembro-me que, na altura, eram 200 escudos. Cada um tinha de pagar. E 200 escudos era o que eu tinha no bolso. E eu fui. Vim para o Funchal o dia todo e, depois, confesso que ao final da tarde já estava, assim, um bocadinho cega de fome, porque não tinha mais nada. Mas nós depois, socorríamos uns aos outros”.

Ver Galeria

Como é que se dá a adesão à JS?

“Foi já na Universidade de Madeira. Quando vim apanhei também um outro momento que foi a discussão e os debates para a interrupção voluntária da gravidez, o primeiro referendo. E, nessa altura, julgo que das primeiras iniciativas, das primeiras participações que eu tenho numa reunião partidária, sou convidada a participar, a ir à discussão. Há um debate que a Jota organizou com um grupo de militantes e convidaram pessoas que não eram militantes a participar. E eu já nem sei bem quem é que me convidou, mas fui lá parar, à sede da JS. E recordo-me que era, para mim, um assunto difícil, mas entrei na discussão. Na altura, tinha uma convicção que, aliás, foi um pouco aquilo que também nos foi transmitido e que fazia sentido para mim. Independentemente daquilo que seja uma vontade pessoal de cada um, é preciso respeitar a vontade do outro”.

Célia Pessegueiro ingressou naturalmente no PS porque, reconhece, era socialista antes de ser militante, fruto de uma juventude em que ‘comprou’ brigas que, não sendo suas “passaram a ser”.

Eleita deputada muito jovem, com apenas 22 anos, enfrentou um parlamento, no início do século, onde o confronto político atingiu o nível pessoal.

“Claro que o Parlamento tinha uma coisa que, aliás, se calhar até mudou. Um ataque pessoal, demasiado fulanizado. Não se ter uma discussão da ideia. Isto é uma cultura muito, há que dizer, muito Alberto João. Isto cultivava-se. Cultivava-se internamente a procura dos detalhes da vida pessoal de cada um para usar… A pequena provocação para tentar desestabilizar. E ficava um clima muito desagradável até. Também era preciso ter um autocontrolo”, lembra.

Tempos em que o PS atingiu resultados animadores mas que acabaria por não conseguir manter.

“É uma questão de ir analisando os dados de eleição para eleição. É preciso ver que em 2004 nós elegemos 19 deputados, com o Jacinto Serrão na liderança e como candidato a presidente do governo. Ainda eram os círculos concelhios e nós tínhamos estruturas em determinados concelhos que eram muito fortes. Desde logo a Ponta do Sol, o Funchal, Santa Cruz, Machico, o Porto Moniz com o Emanuel e o Porto Santo”, recorda.

As estruturas locais foram uma base do PS que o círculo único para as ‘regionais’, em 2007, acabaria por afectar.

“Na verdade não era uma estrutura única a trabalhar, eram várias. A mesma Concelhia que disputava umas eleições autárquicas preparava-se depois para assumir a responsabilidade e a liderança da campanha. Dois anos depois tinham as eleições regionais”.

Mas em 2007 dá-se a demissão de Alberto João Jardim, depois da questão da lei das finanças regionais. Mas também se diz por não ter hipótese de cumprir o programa todo até ao fim.

O círculo único foi mau para o Partido Socialista?

“Eu acho que foi mau, sobretudo por não cumprir aquilo que era o propósito do partido, que inclusive foi muito discutido internamente, que era a vontade de manter esta dinâmica local, tendo os círculos concelhios. Nós sabíamos o quanto isso era importante para nós. O partido era uma multiplicação de várias figuras locais importantes e sabíamos o peso da base naquele que era o resultado regional. Queríamos manter os círculos, não defraudando também, e que compreendíamos a expectativa que outros partidos que não conseguiam obter resultados em círculos mais pequenos, criando um círculo corrector”, explica.

Esteve no parlamento mas foi sempre a actividade política local que privilegiou, na Ponta do Sol onde, em 2005, os socialistas ficaram a poucas dezenas de votos de ganhar. Não foi assim, com José Coelho, mas seria por 81 votos que, 12 anos depois, em 2017, Célia Pessegueiro se tornaria na primeira mulher a ganhar uma câmara municipal, na Região.

“Há um PS antes das eleições de 2013 e há outro a seguir, porque isso foi um marco importante do Partido Socialista”, garante.

O Partido Socialista tinha a ‘tradição’ de, sempre que estava a correr bem, acontecia qualquer coisa, a nível interno ou externo, ou as duas coisas juntas, que conseguiam deitar abaixo o que estava bom. Célia Pessegueiro explica.

“Acho que algumas vezes nós não fomos contidos o suficiente para ter as discussões no centro certo. Houve guerras internas que foram pouco internas. Alguns telefonemas de alguns colegas seus (jornalistas) não deviam ser atendidos, ou pelo menos a conversa não devia ser alimentada lá para fora, relativamente a discordâncias, que muitas delas até surgiam em contexto de eleição interna”.

Paulo Cafôfo ganha em 2013 o Funchal. Nas eleições de 2015 já concorre contra Albuquerque nas regionais. O PSD consegue uma maioria absoluta por apenas 12 votos.

Em 2017 o PSD sofre mais uma derrota autárquica e Célia é eleita pela primeira vez para a Câmara da Ponta do Sol.

“Acreditava mesmo que estava a ganhar. Aliás, já tinha vivido isso, em 2005, com o José Manuel Coelho, em que a Ponta do Sol foi o melhor resultado do PS nas eleições autárquicas, mas faltou aquele bocadinho, acho que nem sequer 2% de diferença. Não deu. Acho que na verdade bastava tirar 60 votos ao PSD e ganhávamos nós a Câmara Municipal. Nós tínhamos a consciência que nos fugia por muito pouco e que havia um trabalho de base que tinha sido feito, é verdade, já tinha passado mais alguns anos, mas havia... Mas estava lá. E fomos sentindo isso no terreno. E à medida que foi possível passar para as pessoas a esperança que poderia voltar a acontecer, foi-se sentindo uma maior adesão. E a dada altura, eu também tinha um bocadinho a ideia, ou ganhamos por cem, ou perdemos por cem”. Ganhou por 81 votos.

Mas, em 2019, o PS está quase lá. Paulo Cafôfo, em Janeiro, tinha sondagens que lhe davam a vitória. O que foi que falhou para não ganhar?

“Em 2019, temos o melhor resultado de sempre, foi à volta dos 5 mil votos num universo eleitoral que passou de 100 mil”.

Um grande resultado e nas autárquicas de 2021 Célia Pessegueiro volta a ganhar a Ponta do Sol. Algo que não conseguirá repetir quatro anos mais tarde e perde por “por um bocadinho”.

Depois de ano e meio com três eleições regionais, nas do ano passado o PS sofre uma derrota importante e torna-se o terceiro partido.

Com a saída de Paulo Cafôfo da liderança do partido, foi a escolhida pelos militantes para voltar a abrir o PS-M à sociedade e recuperar muita da presença local. No próximo ano os socialistas voltam a escolher o líder e Célia quer continuar. O_objectivo que apresentou aos militantes tem como meta as eleições regionais de 2029.

“Eu sempre me lancei nos meus projetos políticos com vontade. E quando achei que não estava a dar contributo, ou então quando outros tiveram melhores condições, eu deixei-me estar. Nunca deixei de participar politicamente e ativamente, às vezes mesmo estando em oposição interna, portanto, eu já passei por tudo”.

E é natural que continue à frente do partido até às próximas regionais.

“É natural, mas nunca se sabe que circunstâncias é que acontecem. Mas vou pôr assim, para não estar a criar títulos de jornal que não correspondem à verdade. Quando me apresentei, disse logo, são dois anos para trabalhar e preparar o Partido internamente e abrir à sociedade estrutura interna e abertura à sociedade, juntar mais pessoas a este projeto político, (receber mais contributos. Mas disse sempre que o projeto era 2029”.

A terminar, uma pergunta que tem sido colocado aos entrevistados deste podcast. O melhor e o pior destes 50 anos de Autonomia.

“O melhor de tudo, sem dúvida, é o facto de um povo, de os madeirenses poderem decidir por si. Não terem que pedir autorização fora ou permitir que alguém decida por eles o seu destino. Esse é, sem dúvida, o melhor. O outro lado, a falta de alternância, é sem dúvida a situação que tem criado aqui uma distorção àquilo que o 25 de Abril nos deu. Que foi a liberdade e a autonomia.”